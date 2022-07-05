В ХМАО лес загорелся из-за местных жителей

С огнем боролись 22 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Советском районе (ХМАО) пожар в лесу произошел по вине местных жителей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по ХМАО.

«Эсское участковое лесничество, квартал №72. Вид пожара — низовой, причина — местное население. Ликвидирован, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сообщили в ведомстве.

На месте работали 22 человека. Площадь пожара — 0,52 га.

Ранее URA.RU писало, что в июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается пожароопасный сезон. Об этом сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства.