05 июля 2022

В ХМАО лес загорелся из-за местных жителей

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Стелла Курган. Курган, пожар, задымление, огонь, лесной пожар, смог
С огнем боролись 22 человека Фото:
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Лесные пожары в России

В Советском районе (ХМАО) пожар в лесу произошел по вине местных жителей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по ХМАО.

«Эсское участковое лесничество, квартал №72. Вид пожара — низовой, причина — местное население. Ликвидирован, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сообщили в ведомстве.

На месте работали 22 человека. Площадь пожара — 0,52 га.

Ранее URA.RU писало, что в июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается пожароопасный сезон. Об этом сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

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В Советском районе (ХМАО) пожар в лесу произошел по вине местных жителей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по ХМАО. «Эсское участковое лесничество, квартал №72. Вид пожара — низовой, причина — местное население. Ликвидирован, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сообщили в ведомстве. На месте работали 22 человека. Площадь пожара — 0,52 га. Ранее URA.RU писало, что в июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается пожароопасный сезон. Об этом сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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