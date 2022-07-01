Июль будет особо пожароопасным для лесов ХМАО и ЯНАО 01 июля 2022 в 12:50 Размер текста - 17 + ХМАО и ЯНАО ожидает пожароопасный период в июле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России В июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается пожароопасный сезон. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства исходя из собственных данных и долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на текущий месяц 2022 года. «Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Уральского федерального округа — в западной части Ямало-Ненецкого округа, северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Надымском районе ЯНАО отменен режим ЧС, введенный в конце прошлой недели из-за лесных пожаров. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 27 июня. Карта Федеральное агентство лесного хозяйства Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» . В июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается пожароопасный сезон. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства исходя из собственных данных и долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на текущий месяц 2022 года. «Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Уральского федерального округа — в западной части Ямало-Ненецкого округа, северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Надымском районе ЯНАО отменен режим ЧС, введенный в конце прошлой недели из-за лесных пожаров. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 27 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям