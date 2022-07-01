Июль будет особо пожароопасным для лесов ХМАО и ЯНАО

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лес, лесной пожар, лесной массив, лес в дыму, торфяники горят, торфяной пожар
ХМАО и ЯНАО ожидает пожароопасный период в июле Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

В июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается пожароопасный сезон. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства исходя из собственных данных и долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на текущий месяц 2022 года.

«Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Уральского федерального округа — в западной части Ямало-Ненецкого округа, северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Надымском районе ЯНАО отменен режим ЧС, введенный в конце прошлой недели из-за лесных пожаров. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 27 июня.

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В июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается пожароопасный сезон. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства исходя из собственных данных и долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на текущий месяц 2022 года. «Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Уральского федерального округа — в западной части Ямало-Ненецкого округа, северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Надымском районе ЯНАО отменен режим ЧС, введенный в конце прошлой недели из-за лесных пожаров. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 27 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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