Подруга сбежавшего пермского убийцы рассказала о его характере

Мужчина сидел за убийство Фото: сообщество «Грозный Пермяк» в соцсети «ВКонтакте»

Приятельница сбежавшего из пермского колонии заключенного, рассказала корреспонденту URA.RU о том, что у него была жена, а побег стал для всех неожиданностью. Иван Букков был осужден за убийство таксистов на 20 лет, последнее время он находился в колонии-поселении.

«Ваня работал на демонтаже зданий старой колонии, никто и подумать не мог, что он замышляет побег, — поделилась Вероника, знакомая осужденного. — Он обычный парень, общительный, компанейский, вообще не агрессивный». По словам девушки, находиться в колонии Буккову оставалось примерно пять лет, большую часть срока он уже отсидел.

Приятельница также рассказала, что находясь в местах лишения свободы пермяк нашел себе девушку, с которой они поженились прямо в колонии. Сейчас пермячка воспитывает малолетнего сына, которого родила от Буккова. Ранее URA.RU сообщало подробности побега осужденного. О том, что Буккова нет на территории колонии стало известно ранним утром 4 июля.