05 июля 2022

Житель Ноябрьска накачал подростка наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в правительстве Курганской области, подросток, наколка, закрывает лицо, татуировка на руке, наколка на руке
16-летний подросток принял наркотики и полураздетый бродил по городу (архивное фото) Фото:

Житель Ноябрьска накачал своего несовершеннолетнего приятеля наркотиками. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«По данным следствия, в мае 2022 года в городе Ноябрьске совершеннолетний юноша склонил к употреблению наркотического вещества, находящегося у него в гостях 16-летнего знакомого. После употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города, пока прохожие не обратили на него внимание. В медучреждении потерпевшему оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Силовики также установили, что подозреваемый является фигурантом еще одного уголовного дела. В полиции в отношении его возбудили дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске 16-летняя девушка сбывала наркотики. Она имела опыт в распространении запрещенных веществ на территории Иркутской области.

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Житель Ноябрьска накачал своего несовершеннолетнего приятеля наркотиками. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. «По данным следствия, в мае 2022 года в городе Ноябрьске совершеннолетний юноша склонил к употреблению наркотического вещества, находящегося у него в гостях 16-летнего знакомого. После употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города, пока прохожие не обратили на него внимание. В медучреждении потерпевшему оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении. Силовики также установили, что подозреваемый является фигурантом еще одного уголовного дела. В полиции в отношении его возбудили дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске 16-летняя девушка сбывала наркотики. Она имела опыт в распространении запрещенных веществ на территории Иркутской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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