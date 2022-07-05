Житель Ноябрьска накачал подростка наркотиками

16-летний подросток принял наркотики и полураздетый бродил по городу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Ноябрьска накачал своего несовершеннолетнего приятеля наркотиками. Как сообщается на сайте СКР по ЯНАО, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«По данным следствия, в мае 2022 года в городе Ноябрьске совершеннолетний юноша склонил к употреблению наркотического вещества, находящегося у него в гостях 16-летнего знакомого. После употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города, пока прохожие не обратили на него внимание. В медучреждении потерпевшему оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Силовики также установили, что подозреваемый является фигурантом еще одного уголовного дела. В полиции в отношении его возбудили дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске 16-летняя девушка сбывала наркотики. Она имела опыт в распространении запрещенных веществ на территории Иркутской области.