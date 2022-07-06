Умер глава ОПЕК

О смерти Баркиндо сообщил глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Умер генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо. Об этом сообщил глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии Маллам Меле Кьяри.

«Мы потеряли нашего уважаемого доктора Мухаммеда Сануси Баркиндо. Он умер около 23:00 вчера, 5 июля 2022 года. Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и мирового энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время», — написал Кьяри в Twitter (заблокирован в РФ).

Баркиндо был почетным доктором наук Технологического университета имени Модибо Адама в Йоле. На момент смерти ему было 63 года.

ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобывающими странами для контроля квот добычи на нефть. Работает с 1961 года. В ОПЕК входят 13 стран. Баркиндо возглавлял организацию с 2016 года.