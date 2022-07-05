05 июля 2022

Под Челябинском ФСБ накрыла канал нелегального сбыта оружия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Оружие изготавливалось в подпольной мастерской Фото:

Сотрудники УФСБ Челябинской области накрыли канал нелегального сбыта огнестрельного оружия в Еткульском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, местный житель изготавливал оружие в подпольной мастерской, а после продавал его.

«Мужчина изготавливал в оборудованной им подпольной мастерской и переделывал из охолощенного в предназначенное для стрельбы огнестрельное оружие с целью последующего сбыта, хранил его основные части и боеприпасы. Он задержан с поличным при попытке сбыта», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона.

В ведомстве добавили, что в квартире оружейника найдено пять автоматов, переделанных кустарным способом под боевые «АК-103», а также 20 боеприпасов. Суд приговорил виновного к пяти годам колонии строгого режима.

В июне ФСБ задержала семейную пару из Ленинградской области за торговлю оружием. Они приобрели в Подмосковье самодельное огнестрельное оружие, и пытались продать его в других регионах через интернет.

Фото:
Фото:

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Сотрудники УФСБ Челябинской области накрыли канал нелегального сбыта огнестрельного оружия в Еткульском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, местный житель изготавливал оружие в подпольной мастерской, а после продавал его. «Мужчина изготавливал в оборудованной им подпольной мастерской и переделывал из охолощенного в предназначенное для стрельбы огнестрельное оружие с целью последующего сбыта, хранил его основные части и боеприпасы. Он задержан с поличным при попытке сбыта», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. В ведомстве добавили, что в квартире оружейника найдено пять автоматов, переделанных кустарным способом под боевые «АК-103», а также 20 боеприпасов. Суд приговорил виновного к пяти годам колонии строгого режима. В июне ФСБ задержала семейную пару из Ленинградской области за торговлю оружием. Они приобрели в Подмосковье самодельное огнестрельное оружие, и пытались продать его в других регионах через интернет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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