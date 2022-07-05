Оружие изготавливалось в подпольной мастерской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ Челябинской области накрыли канал нелегального сбыта огнестрельного оружия в Еткульском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, местный житель изготавливал оружие в подпольной мастерской, а после продавал его.

«Мужчина изготавливал в оборудованной им подпольной мастерской и переделывал из охолощенного в предназначенное для стрельбы огнестрельное оружие с целью последующего сбыта, хранил его основные части и боеприпасы. Он задержан с поличным при попытке сбыта», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона.

В ведомстве добавили, что в квартире оружейника найдено пять автоматов, переделанных кустарным способом под боевые «АК-103», а также 20 боеприпасов. Суд приговорил виновного к пяти годам колонии строгого режима.

В июне ФСБ задержала семейную пару из Ленинградской области за торговлю оружием. Они приобрели в Подмосковье самодельное огнестрельное оружие, и пытались продать его в других регионах через интернет.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Фото: пресс-служба УФСБ России по Челябинской области