В Челябинской области сотрудники УФСБ региона предотвратили канал незаконного сбыта огнестрельного оружия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, семейная пара из Ленинградской области пыталась продать автомат, купленный в Подмосковье, в других регионах.
«Семейная пара незаконно приобрела в Подмосковье самодельно изготовленное огнестрельное оружие — автомат. В Челябинской области из тайника они извлекли еще несколько десятков патронов. Приобретенное оружие они планировали в дальнейшем сбыть через интернет в других регионах России», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ области.
В ведомстве отметили, что преступники были вычислены. При задержании в их машине обнаружили автомат, и более 100 патронов к нему. Суд назначил паре наказание в виде лишения свободы от трех до трех с половиной лет в колонии общего режима.
В Челябинской области сотрудники УФСБ региона предотвратили канал незаконного сбыта огнестрельного оружия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, семейная пара из Ленинградской области пыталась продать автомат, купленный в Подмосковье, в других регионах. «Семейная пара незаконно приобрела в Подмосковье самодельно изготовленное огнестрельное оружие — автомат. В Челябинской области из тайника они извлекли еще несколько десятков патронов. Приобретенное оружие они планировали в дальнейшем сбыть через интернет в других регионах России», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ области. В ведомстве отметили, что преступники были вычислены. При задержании в их машине обнаружили автомат, и более 100 патронов к нему. Суд назначил паре наказание в виде лишения свободы от трех до трех с половиной лет в колонии общего режима.