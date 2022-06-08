08 июня 2022

УФСБ Челябинской области накрыла ленинградских торговцев оружием. Видео

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Военный парад посвященный Дню Победы. Курган, захват преступника, спецназ, показательные выступления
В машине торговцев был обнаружен автомат и более 100 патронов к нему Фото:

В Челябинской области сотрудники УФСБ региона предотвратили канал незаконного сбыта огнестрельного оружия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, семейная пара из Ленинградской области пыталась продать автомат, купленный в Подмосковье, в других регионах.

«Семейная пара незаконно приобрела в Подмосковье самодельно изготовленное огнестрельное оружие — автомат. В Челябинской области из тайника они извлекли еще несколько десятков патронов. Приобретенное оружие они планировали в дальнейшем сбыть через интернет в других регионах России», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ области.

В ведомстве отметили, что преступники были вычислены. При задержании в их машине обнаружили автомат, и более 100 патронов к нему. Суд назначил паре наказание в виде лишения свободы от трех до трех с половиной лет в колонии общего режима.

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В Челябинской области сотрудники УФСБ региона предотвратили канал незаконного сбыта огнестрельного оружия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, семейная пара из Ленинградской области пыталась продать автомат, купленный в Подмосковье, в других регионах. «Семейная пара незаконно приобрела в Подмосковье самодельно изготовленное огнестрельное оружие — автомат. В Челябинской области из тайника они извлекли еще несколько десятков патронов. Приобретенное оружие они планировали в дальнейшем сбыть через интернет в других регионах России», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ области. В ведомстве отметили, что преступники были вычислены. При задержании в их машине обнаружили автомат, и более 100 патронов к нему. Суд назначил паре наказание в виде лишения свободы от трех до трех с половиной лет в колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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