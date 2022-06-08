УФСБ Челябинской области накрыла ленинградских торговцев оружием. Видео

09 июня 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

В машине торговцев был обнаружен автомат и более 100 патронов к нему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области сотрудники УФСБ региона предотвратили канал незаконного сбыта огнестрельного оружия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, семейная пара из Ленинградской области пыталась продать автомат, купленный в Подмосковье, в других регионах. «Семейная пара незаконно приобрела в Подмосковье самодельно изготовленное огнестрельное оружие — автомат. В Челябинской области из тайника они извлекли еще несколько десятков патронов. Приобретенное оружие они планировали в дальнейшем сбыть через интернет в других регионах России», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ области. В ведомстве отметили, что преступники были вычислены. При задержании в их машине обнаружили автомат, и более 100 патронов к нему. Суд назначил паре наказание в виде лишения свободы от трех до трех с половиной лет в колонии общего режима. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинской области сотрудники УФСБ региона предотвратили канал незаконного сбыта огнестрельного оружия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, семейная пара из Ленинградской области пыталась продать автомат, купленный в Подмосковье, в других регионах. «Семейная пара незаконно приобрела в Подмосковье самодельно изготовленное огнестрельное оружие — автомат. В Челябинской области из тайника они извлекли еще несколько десятков патронов. Приобретенное оружие они планировали в дальнейшем сбыть через интернет в других регионах России», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ области. В ведомстве отметили, что преступники были вычислены. При задержании в их машине обнаружили автомат, и более 100 патронов к нему. Суд назначил паре наказание в виде лишения свободы от трех до трех с половиной лет в колонии общего режима.