Болгары взбесились на Запад за поддержку Украины

Читатели из Болгарии уверены в вине Америки и Великобритании за затянувшийся конфликт на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Болгарии раскритиковали заявление главы национальной разведки США Аврил Хейнс, что конфликт на Украине будет продолжаться долго, потому что президент России Владимир Путин якобы хочет захватить большую часть страны. Читатели болгарского издания «Блиц» не согласны с Хейнс, они поддержали Россию и поразмышляли о виновниках конфликта.

«Наоборот, чем больше американцы будут давать украинцам оружия и пустых надежд, тем больше территории потеряют украинцы. Спецоперация закончится максимум до марта 2023 года», — написал пользователь «Рино».

Читатель сайта с ником «ЙоЙо» добавил: «Во всем виноваты американцы и британцы, самые низкие на земле».

«Путин сказал им в самом начале про демилитаризацию и денацификацию. Захват территорий — это побочная, сопутствующая цель. Однако и украинцы, и западники пока не понимают, что это означает на практике в развернутом виде. Демилитаризация на практике означает уничтожение военной техники и вооружения Украины, а также поставленных. Денацификация означает физическое уничтожение нацистов. России не нужны переговоры, потому что это означает сохранение военного и нацистского потенциала для последующего возрождения», — поделился своими размышлениями пользователь «Они не вдовы».

«Лисичанск был освобожден от бандеровской чумы. Русские продвигаются к последнему несвободному населенному пункту Луганщины, а именно к Белогоровке! После чего вся Луганская область будет свободна! СЛАВА РОССИИ! Смерть коричневой нацистско-бандеровской чуме!», — выразил поддержку «Знающий».

Ранее глава национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что конфликт на Украине завершится нескоро. Между Украиной и Россией пока нет возможности достичь мирных договоренностей, передает ее слова «Царьград».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса.

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