Курганская туристка побоялась ехать в Египет из-за акул

В Египте после нападения акул скончались две женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Кургана перенесла поездку в Египет из-за того, что там недавно акулы напали на двух человек. Об этом URA.RU сообщила гендиректор турагентства «Тропикана» Екатерина Абабкова.

«Звонила туристка. Мы рассматривали с ней вылет на конец недели, но решили перенести на конец следующей недели, чтобы перестраховаться и посмотреть как будут развиваться события. На данный момент море для купания закрыто на несколько дней, могут и продлить, а туристы все-таки летят в Египет не за качественным сервисом и вкусным питанием, а за купанием в прекрасном Красном море», — рассказала Абабкова.

По ее мнению, цены на туры в Египет, в связи с боязнью новых нападений, могут временно упасть. Она отметила, что в компании информируют всех обратившихся туристов о последних событиях в Египте, но при этом все курганцы, у кого туры уже куплены и забронированы, планируют лететь.

«До этих событий турами в Египет практически не интересовались. Это связано с тем, что вылет в страну с конца февраля возможен только из Москвы. Курганцы предпочитают Турцию, где пляжный отдых не хуже, а добраться до страны прямым рейсом можно из соседних городов», — объяснили URA.RU в турагентстве «GO! Touristic».

1 июля в Египте в районе Сахль Хашиш акула откусила руку и ногу туристке из Австрии. От полученных травм женщина скончалась. 3 июля стало известно о новом нападении акулы в Египте. Пострадавшая погибла.