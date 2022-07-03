В Хургаде акулы убили вторую женщину с начала июля

03 июля 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Вновь погибла женщина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На египетском курорте Хургада произошло второе с начала июля нападение акулы на человека. Снова пострадала женщина. «В воскресенье министерство окружающей среды Египта сообщило о новом нападении. Жертвой нападения акулы опять стала женщина, она погибла» — сообщает агентство «Ридус». Ранее первого июля в районе Сахль Хашиш произошло нападение акулы на туристку из Австрии. Хищник откусила ей руку и ногу. Женщина была госпитализирована и скончалась от полученных травм. После этого, на три дня были введены запреты на купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от территории Сахль Хашиш до бухты Макади Бей. Это далеко не первое нападение таких хищников на курорте Хугарде. Несколько лет назад в Египте повысилась активность белых акул. В 2017 году кризисный центр МИД РФ заявил об одном пострадавшем. В ведомстве тогда отметили, что последний раз нападение акул в Хургаде фиксировалось в 2015 году. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На египетском курорте Хургада произошло второе с начала июля нападение акулы на человека. Снова пострадала женщина. «В воскресенье министерство окружающей среды Египта сообщило о новом нападении. Жертвой нападения акулы опять стала женщина, она погибла» — сообщает агентство «Ридус». Ранее первого июля в районе Сахль Хашиш произошло нападение акулы на туристку из Австрии. Хищник откусила ей руку и ногу. Женщина была госпитализирована и скончалась от полученных травм. После этого, на три дня были введены запреты на купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от территории Сахль Хашиш до бухты Макади Бей. Это далеко не первое нападение таких хищников на курорте Хугарде. Несколько лет назад в Египте повысилась активность белых акул. В 2017 году кризисный центр МИД РФ заявил об одном пострадавшем. В ведомстве тогда отметили, что последний раз нападение акул в Хургаде фиксировалось в 2015 году.