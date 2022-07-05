Бывший силовик стал главой нового курганского округа

Экс-силовика выбрали главой Частоозерского муниципального окргуа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в Частоозерском округе, который был образован в начале этого года, выбрали главу. Им стал Петр Перепечин, который ранее работал в органах внутренних дел. Об этом сообщает telegram-канал бывшего пресс-секретаря губернатора региона Александра Тетерина.

«Петр Перепечин сохранил за собой пост главы Частоозерского муниципального округа. Депутаты местной думы поддержали его кандидатуру единогласно», — указано в сообщении. Перепечин в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU поблагодарил за поздравление с избранием.

На сайте администрации Частоозерского округа указано, что кроме Перепечина, документы на конкурс подавал сотрудники местной администрации Василий Снигирев. Конкурсная комиссия проверила достоверность сведений, представленных претендентами. Нарушений и несоответствий не выявили. Также кандидатов оценили по трем критериям: образование, программа первоочередных мероприятий развития округа, устные ответы на вопросы. Оба претендента были допущены к участию в конкурсе.

Перепечин с июля по сентябрь 2021 года руководил районом в статусе врио. В сентябре его официально избрали главой района. В ноябре началось преобразование в округ. Процедура завершилась в начале этого года. До своего назначения на должность руководителя муниципалитета Перепечин руководил районным отделом внутренних дел.