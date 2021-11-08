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В курганском районе после выборов главы проводят оптимизацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный совет департамента регулирования цен и тарифов. Курган, депутат, чиновник, руки
В Частоозерском районе запустили муниципальную реформу по объединению всех сельсоветов Фото:

Частоозерский район Курганской области планируют преобразовать в муниципальный округ путем объединения всех сельсоветов, входящих в его состав. Законопроект об этом внесен в Курганскую областную думу. При этом в конце сентября местная дума избрала нового главу района.

«Преобразовать путем объединения поселения, входящие в состав Частоозерского района Курганской области, во вновь образованное муниципальное образование — Частоозерский муниципальный округ Курганской области. Определить местом нахождения представительного органа вновь образованного муниципального образования населенный пункт — село Частоозерье», — говорится в законопроекте, опубликованном на сайте облдумы.

В случае принятия закона будет установлен переходный период сроком на один год. За это время потребуется сформировать новые органы местного самоуправления: избрать думу округа (она должна состоять из 15 депутатов) и главу округа. Сельских дум и глав сельсоветов в Частоозерском округе не будет.

22 сентября Частоозерская районная дума выбрала нового главу района. Им стал Петр Перепечин, который ранее руководил районным отделом внутренних дел. Предыдущий глава района Андрей Дружков ушел в отставку 1 июля. Сейчас он исполняет обязанности главы Кетовского района Курганской области.

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков, сообщало ранее URA.RU. Но ее поддерживают не все чиновники муниципального уровня. Ранее в Курганской области были образованы несколько округов. В октябре состоялись выборы депутатов вновь созданных Альменевского и Целинного муниципальных округов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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