После избиения мужчина угрожал сестре убийством Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Нетрезвый житель Тобольска избил свою сестру, после чего взял нож и угрожал ее убить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской полиции. В настоящее время преступника разыскивают.

«Вечером 5 июля в микрорайоне Сумкино Тобольска между нетрезвыми братом и сестрой произошел конфликт. Родственник начал наносить 42-летней женщине удары по различным частям тела, после чего взял нож и высказал ей угрозу убийством. В настоящее время принимаются меры к задержанию тоболяка, после чего он будет привлечен к установленной законом ответственности», — рассказали URA.RU в полиции.

О том, что женщина получила множественные травмы, правоохранителям сообщили сотрудники скорой помощи. Как ранее писало URA.RU, очевидцы сняли результат нападения на видео. По их словам, тоболячка очень сильно пострадала, вся ее одежда была в крови, а лицо «съехало набок».