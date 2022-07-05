Женщину увезли на машине скорой помощи Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Под Тобольском (Тюменская область) в поселке Сумкино жестоко избили женщину. Пострадавшую увезли на машине скорой помощи в больницу. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Жуть и мрак, сегодня вечером в Сумкино избили женщину. Очень сильно избили, жестоко. Лицо аж набок, глаз один заплыл и полностью не открывается, одежда в крови. Увезли на скорой в больницу. Пришлось ее нести до машины», — говорится в сообщении в группе «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте».

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.