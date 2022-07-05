05 июля 2022

В Тюменской области жестоко избили женщину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, скорая помощь, машина скорой медицинской помощи
Женщину увезли на машине скорой помощи Фото:

Под Тобольском (Тюменская область) в поселке Сумкино жестоко избили женщину. Пострадавшую увезли на машине скорой помощи в больницу. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Жуть и мрак, сегодня вечером в Сумкино избили женщину. Очень сильно избили, жестоко. Лицо аж набок, глаз один заплыл и полностью не открывается, одежда в крови. Увезли на скорой в больницу. Пришлось ее нести до машины», — говорится в сообщении в группе «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте».

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Под Тобольском (Тюменская область) в поселке Сумкино жестоко избили женщину. Пострадавшую увезли на машине скорой помощи в больницу. Об этом сообщили в социальных сетях. «Жуть и мрак, сегодня вечером в Сумкино избили женщину. Очень сильно избили, жестоко. Лицо аж набок, глаз один заплыл и полностью не открывается, одежда в крови. Увезли на скорой в больницу. Пришлось ее нести до машины», — говорится в сообщении в группе «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте». Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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