Центральную улицу Кургана закрывают на две недели

Ограничение движения транспорта продлится с 6 по 19 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана из-за ремонтных работ на две недели закроют улицу Томина. Ограничение будет действовать до 19 июля. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Ограничения движения транспорта. Для проведения ремонтных работ будет закрыто движения всех видов транспорта по ул. Томина от ул. К. Мяготина до ул. Пушкина с 08:00 6 июля до 24:00 19 июля», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана из-за ремонтных работ полностью улицу Гоголя. Ограничение движения транспорта будет действовать до 29 июля. Также сообщалось, что курганцы жалуются на пробки из-за закрытия моста и перекрытия центральных улиц.

Ограничение движения транспорта будет действовать до 19 июля Фото: ПАО «КГК» соцсети «ВКонтакте»