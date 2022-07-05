05 июля 2022

Центральную улицу Кургана закрывают на две недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Ограничение движения транспорта продлится с 6 по 19 июля Фото:

В центре Кургана из-за ремонтных работ на две недели закроют улицу Томина. Ограничение будет действовать до 19 июля. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Ограничения движения транспорта. Для проведения ремонтных работ будет закрыто движения всех видов транспорта по ул. Томина от ул. К. Мяготина до ул. Пушкина с 08:00 6 июля до 24:00 19 июля», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана из-за ремонтных работ полностью улицу Гоголя. Ограничение движения транспорта будет действовать до 29 июля. Также сообщалось, что курганцы жалуются на пробки из-за закрытия моста и перекрытия центральных улиц.

Ограничение движения транспорта будет действовать до 19 июля
Фото:

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В центре Кургана из-за ремонтных работ на две недели закроют улицу Томина. Ограничение будет действовать до 19 июля. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Ограничения движения транспорта. Для проведения ремонтных работ будет закрыто движения всех видов транспорта по ул. Томина от ул. К. Мяготина до ул. Пушкина с 08:00 6 июля до 24:00 19 июля», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана из-за ремонтных работ полностью улицу Гоголя. Ограничение движения транспорта будет действовать до 29 июля. Также сообщалось, что курганцы жалуются на пробки из-за закрытия моста и перекрытия центральных улиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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