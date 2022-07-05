В Кургане не будет официального открытия пляжей

На курганских пляжах вода и песок соответствуют санитарным нормам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане не будут официально объявлять об открытии купального сезона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации в ответ на редакционный запрос. При этом пробы воды и песка на городских пляжах соответствуют санитарным нормам.

«Постановления об открытии купального сезона на территории Кургана не требуется. Администрацией города подготовлено постановление „О создании условий для массового отдыха не территории города Кургана в летний период 2022 года“. В соответствии с ним службы проводят работу по созданию условий для массового отдыха населения», — отметили в пресс-службе мэрии.

Для курганцев открыты три официальных места отдыха и купания. Это пляж «Бабьи пески» в районе ЦПКиО, бульвар Солнечный и «Голубые озера». «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области произвел отборы проб на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Пробы по исследуемым показателям соответствуют гигиеническим нормативам <…> на трех местах отдыха в Кургане», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на закрытых пляжах начали дежурить спасатели. Всего этим летом в Курганской области планировали открыть 27 муниципальных мест отдыха у рек и озер.