Мегапроект властей ХМАО принесет 10 тысяч новых рабочих мест

06 июля 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

На строительстве второго моста через Обь будет работать до десяти тысяч человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Строительство второго моста через Обь обеспечит создание десяти тысяч рабочих мест с учетом всех подрядчиков. Об этом во время церемонии начала возведения этого объекта заявил руководитель генеральной подрядной организации — компании «Мостострой-11» Николай Руссу, передает корреспондент URA.RU. «Мы стараемся привлекать те компании, которые находятся в регионе. Нам необходимы специалисты по переносу сетей, проектировщики местные, строительный контроль будет задействован на объекте. Кроме того, мы зарегистрированы в Сургуте», — заявил Руссу. Он также отметил, что к этому проекту будут привлечены все крупнейшие дорожные предприятия региона. Глава Сургута Андрей Филатов во время пресс-подхода отметил, что благодаря строительству второго моста через Обь, в городе появится новая двухуровневая развязка и это даст толчок в развитии восточной части муниципалитета. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой считает, что с появлением второго моста через Обь в регионе произойдет удвоение товарооборота и пассажиропотока. Ранее URA.RU сообщало, что общая стоимость объекта составляет порядка 70 млрд рублей. Его строительство финансируется из федерального и югорского бюджета. После сдачи объекта повысится транспортное сообщение между регионами УрФО и Пермским краем. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Строительство второго моста через Обь обеспечит создание десяти тысяч рабочих мест с учетом всех подрядчиков. Об этом во время церемонии начала возведения этого объекта заявил руководитель генеральной подрядной организации — компании «Мостострой-11» Николай Руссу, передает корреспондент URA.RU. «Мы стараемся привлекать те компании, которые находятся в регионе. Нам необходимы специалисты по переносу сетей, проектировщики местные, строительный контроль будет задействован на объекте. Кроме того, мы зарегистрированы в Сургуте», — заявил Руссу. Он также отметил, что к этому проекту будут привлечены все крупнейшие дорожные предприятия региона. Глава Сургута Андрей Филатов во время пресс-подхода отметил, что благодаря строительству второго моста через Обь, в городе появится новая двухуровневая развязка и это даст толчок в развитии восточной части муниципалитета. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой считает, что с появлением второго моста через Обь в регионе произойдет удвоение товарооборота и пассажиропотока. Ранее URA.RU сообщало, что общая стоимость объекта составляет порядка 70 млрд рублей. Его строительство финансируется из федерального и югорского бюджета. После сдачи объекта повысится транспортное сообщение между регионами УрФО и Пермским краем.