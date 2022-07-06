Кива: Зеленский приказал терроризировать земли, контролируемые РФ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский дал приказ теробороне и Минобороны, уверил Илья Кива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поставил в приоритет украинский разведки и Минобороны террор на территориях, которые освободила Россия. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

«Зеленский на последнем заседании озвучил приоритетные направления для контрразведки и разведки МО — террор и дестабилизация ситуации на неподконтрольных территориях. Начальнику ГУР МО [Кириллу] Буданову поручил разработать операцию по ликвидации членов нового правительства в Херсонской области», — написал Кива в своем telegram-канале.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. При этом за время СВО неоднократно отмечались попытки дестабилизировать обстановку в освобожденных территориях: так, 24 июня глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрий Савлученко погиб в результате покушения.

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил в приоритет украинский разведки и Минобороны террор на территориях, которые освободила Россия. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. «Зеленский на последнем заседании озвучил приоритетные направления для контрразведки и разведки МО — террор и дестабилизация ситуации на неподконтрольных территориях. Начальнику ГУР МО [Кириллу] Буданову поручил разработать операцию по ликвидации членов нового правительства в Херсонской области», — написал Кива в своем telegram-канале. По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. При этом за время СВО неоднократно отмечались попытки дестабилизировать обстановку в освобожденных территориях: так, 24 июня глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрий Савлученко погиб в результате покушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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