Кива: Зеленский приказал терроризировать земли, контролируемые РФ

Владимир Зеленский дал приказ теробороне и Минобороны, уверил Илья Кива Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поставил в приоритет украинский разведки и Минобороны террор на территориях, которые освободила Россия. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

«Зеленский на последнем заседании озвучил приоритетные направления для контрразведки и разведки МО — террор и дестабилизация ситуации на неподконтрольных территориях. Начальнику ГУР МО [Кириллу] Буданову поручил разработать операцию по ликвидации членов нового правительства в Херсонской области», — написал Кива в своем telegram-канале.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. При этом за время СВО неоднократно отмечались попытки дестабилизировать обстановку в освобожденных территориях: так, 24 июня глава управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрий Савлученко погиб в результате покушения.