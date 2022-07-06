Школьники обходят систему розлива воды, используя хитрую комбинацию кнопок Фото: Сергей Горланов © URA.RU

Пермские школьники нашли способ не платить за питьевую воду в уличных автоматах. 10-летние дети обнаружили уязвимость в системе розлива в аппаратах ООО «Каскад», принадлежащего супруге экс-мэра Перми Аркадия Каменева. Очевидцем стал корреспондент URA.RU. Дети рассказали и показали ему, как бесплатно наливают воду, используя определенную комбинацию кнопок.

«В этом не было ничего сложного. Всего лишь простейшая компьютерная программа, которую можно обойти», — рассказали URA.RU дети. Школьный лайфхак журналист агентства лично испытал на трех уличных автоматах сети «Каскад», оборудованных терминалами для приема банковских карт. После нажатия нужной комбинации кнопок на панели створка аппарата поднималась, а система предлагала бесплатно налить 5 литров воды. В четвертом автомате — без терминала — схема не сработала.

В вендинговой компании корреспонденту агентства сообщили, что им ничего не известно о случаях обхода системы розлива. «К нам обращений на этот счет не поступало. Свои аппараты по продаже воды мы начали оборудовать терминалами для карт относительно недавно. Вашу информацию мы передадим в техническую службу», — сказала URA.RU заместитель директора ООО «Каскад» Виктория Соловьева.

ООО «Каскад» в Перми занимается продажей питьевой артезианской воды через фирменные автоматы. Они принимают оплату монетами и купюрами, в части аппаратов возможен расчет по банковской карте. По данным сервиса СБИС, у компании 7 учредителей. Большая часть долей в уставном капитале (30%) принадлежит Тамаре Каменевой, супруге Аркадия Каменева, который возглавлял мэрию Перми в 2000—2005 годы.

Ранее URA.RU сообщало, что пермская вендинговая компания «Живая вода» поставит за границу свою продукцию. 200 автоматов по продаже воды будут отправлены в Узбекистан.

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