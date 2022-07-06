Свердловский миллиардер, глава Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский спас ТМК и группу «Синара» от возможных санкций своим выходов из состава бенефициаров. Соответствующее заявление в разговоре с URA.RU сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Сейчас Пумпянский выступает в качестве президента СОСПП, с этим титулом он справляется и отстаивает интересы регионального бизнеса. Его выход из ТМК и „Синары“ указывает на высокопрофессиональный, эффективный менеджмент компаний. Они могут справиться и с предприятиями, и с дочками без ежедневного присутствия Пумпянского. А сам Дмитрий Александрович своим поступком обезопасил компании от возможных санкций через присутствия руководящего органа», — поделился Шохин в разговоре с URA.RU.
9 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи. Спустя два дня предприниматель Дмитрий Пумпянский вышел из бенефициаров «Трубной металлургической компании» и «Синары» и вместе с сыном покинул советы директоров компаний. Помимо этого Дмитрий Пумпянский покинул должность президента группы «Синара».
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Свердловский миллиардер, глава Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский спас ТМК и группу «Синара» от возможных санкций своим выходов из состава бенефициаров. Соответствующее заявление в разговоре с URA.RU сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Сейчас Пумпянский выступает в качестве президента СОСПП, с этим титулом он справляется и отстаивает интересы регионального бизнеса. Его выход из ТМК и „Синары“ указывает на высокопрофессиональный, эффективный менеджмент компаний. Они могут справиться и с предприятиями, и с дочками без ежедневного присутствия Пумпянского. А сам Дмитрий Александрович своим поступком обезопасил компании от возможных санкций через присутствия руководящего органа», — поделился Шохин в разговоре с URA.RU. 9 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи. Спустя два дня предприниматель Дмитрий Пумпянский вышел из бенефициаров «Трубной металлургической компании» и «Синары» и вместе с сыном покинул советы директоров компаний. Помимо этого Дмитрий Пумпянский покинул должность президента группы «Синара».