Глава клуба олигархов похвалил Пумпянского за выход из ТМК. «Спас от санкций»

06 июля 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

По словам Александра Шохина, Пумпянский отлично справляется со своей нынешней основной должностью в СОСПП Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Свердловский миллиардер, глава Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский спас ТМК и группу «Синара» от возможных санкций своим выходов из состава бенефициаров. Соответствующее заявление в разговоре с URA.RU сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Сейчас Пумпянский выступает в качестве президента СОСПП, с этим титулом он справляется и отстаивает интересы регионального бизнеса. Его выход из ТМК и „Синары“ указывает на высокопрофессиональный, эффективный менеджмент компаний. Они могут справиться и с предприятиями, и с дочками без ежедневного присутствия Пумпянского. А сам Дмитрий Александрович своим поступком обезопасил компании от возможных санкций через присутствия руководящего органа», — поделился Шохин в разговоре с URA.RU. 9 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи. Спустя два дня предприниматель Дмитрий Пумпянский вышел из бенефициаров «Трубной металлургической компании» и «Синары» и вместе с сыном покинул советы директоров компаний. Помимо этого Дмитрий Пумпянский покинул должность президента группы «Синара». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский миллиардер, глава Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский спас ТМК и группу «Синара» от возможных санкций своим выходов из состава бенефициаров. Соответствующее заявление в разговоре с URA.RU сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Сейчас Пумпянский выступает в качестве президента СОСПП, с этим титулом он справляется и отстаивает интересы регионального бизнеса. Его выход из ТМК и „Синары“ указывает на высокопрофессиональный, эффективный менеджмент компаний. Они могут справиться и с предприятиями, и с дочками без ежедневного присутствия Пумпянского. А сам Дмитрий Александрович своим поступком обезопасил компании от возможных санкций через присутствия руководящего органа», — поделился Шохин в разговоре с URA.RU. 9 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Дмитрия Пумпянского и членов его семьи. Спустя два дня предприниматель Дмитрий Пумпянский вышел из бенефициаров «Трубной металлургической компании» и «Синары» и вместе с сыном покинул советы директоров компаний. Помимо этого Дмитрий Пумпянский покинул должность президента группы «Синара».