Врач Соломатина раскрыла, сколько шоколада невредно есть в день

Полезен только натуральный шоколад, объяснила Елена Соломатина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В день человек может съедать без вреда для здоровья до четырех ломтиков натурального шоколада. В этом случае продукт будет способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также успокоению и омоложению. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

«Небольшой кусочек шоколада рекомендовано есть ежедневно, поскольку он профилактирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, способствует омоложению. Мы говорим о натуральном шоколаде — содержание какао-бобов должно быть не менее 60 процентов. В шоколаде содержится магний, который снижает давление, поскольку расслабляет сосудистую стенку. Вот почему человек после употребления шоколада чувствует удовлетворение, успокоение», — объяснила Елена Соломатина.

Без вреда для здоровья в день можно съесть четыре ломтика шоколада, указала диетолог. «Если мы видим перед собой шоколадную плитку, то полезно для человека 3-4 квадратика в день — одна полосочка. Обязательно должна быть техника правильного употребления шоколада. Кладем кусочки в рот и начинаем их рассасывать, они должны раствориться. Лучше всего просто закрыть глаза и медитировать, наслаждаясь этим вкусом. В этом случае мы съедим меньше лакомства, а главное, быстрее пойдут полезные компоненты в мозг», — подчеркнула Соломатина.

В Европе 7 июля отмечается Всемирный день шоколада. Впервые в виде плиток он, по мнению некоторых историков, был представлен в 1847 году.

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