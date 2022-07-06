Британские министры массово уходят в отставку

Менее чем за сутки 30 членов правительства Великобритании покинули свои посты. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс и министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис присоединятся к политикам, призывающим Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра. Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов правительства, в том числе главы Минфина и Минздрава», — сообщает Sky News.
Ранее одновременно пять британских министров покинули правительство и призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку, однако он сообщил, что останется на своем посту. Джонсон заявил, что министры не имею права покидать свои посты в период серьезного кризиса, пишет RT.
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Менее чем за сутки 30 членов правительства Великобритании покинули свои посты. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс и министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис присоединятся к политикам, призывающим Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра. Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов правительства, в том числе главы Минфина и Минздрава», — сообщает Sky News. Ранее одновременно пять британских министров покинули правительство и призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку, однако он сообщил, что останется на своем посту. Джонсон заявил, что министры не имею права покидать свои посты в период серьезного кризиса, пишет RT.