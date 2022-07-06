Британские министры массово уходят в отставку

06 июля 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

Британские министры уходят со своих постов и призывают к отставке Бориса Джонсона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Менее чем за сутки 30 членов правительства Великобритании покинули свои посты. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс и министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис присоединятся к политикам, призывающим Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра. Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов правительства, в том числе главы Минфина и Минздрава», — сообщает Sky News. Ранее одновременно пять британских министров покинули правительство и призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку, однако он сообщил, что останется на своем посту. Джонсон заявил, что министры не имею права покидать свои посты в период серьезного кризиса, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Менее чем за сутки 30 членов правительства Великобритании покинули свои посты. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс и министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис присоединятся к политикам, призывающим Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра. Всего менее чем за сутки свои посты покинул более 30 членов правительства, в том числе главы Минфина и Минздрава», — сообщает Sky News. Ранее одновременно пять британских министров покинули правительство и призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку, однако он сообщил, что останется на своем посту. Джонсон заявил, что министры не имею права покидать свои посты в период серьезного кризиса, пишет RT.