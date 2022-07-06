Подозреваемых в коррупции генералов отправили под арест

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Суд арестовал подозреваемых Абакумова и Умнова Фото:
новость из сюжета
Генералов МВД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, а также помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова. Подозреваемые обвиняются в злоупотреблении полномочиями.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит решение судьи РИА «Новости». Сообщается, что заседание по делу генералов прошло в закрытом режиме, чтобы защитить данные свидетелей обвинения. Срок следствия по делу установлен до 5 октября.

Ранее СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Фигурантами дела стали Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов. Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили, что Умнов помещен в московский изолятор временного содержания. Позднее сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и задержали трех генералов за растрачивание бюджетных денег в своих целях.

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Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, а также помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова. Подозреваемые обвиняются в злоупотреблении полномочиями. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит решение судьи РИА «Новости». Сообщается, что заседание по делу генералов прошло в закрытом режиме, чтобы защитить данные свидетелей обвинения. Срок следствия по делу установлен до 5 октября. Ранее СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Фигурантами дела стали Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов. Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили, что Умнов помещен в московский изолятор временного содержания. Позднее сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и задержали трех генералов за растрачивание бюджетных денег в своих целях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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