Подозреваемых в коррупции генералов отправили под арест 06 июля 2022 в 23:27 Размер текста - 17 + Суд арестовал подозреваемых Абакумова и Умнова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генералов МВД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, а также помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова. Подозреваемые обвиняются в злоупотреблении полномочиями. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит решение судьи РИА «Новости». Сообщается, что заседание по делу генералов прошло в закрытом режиме, чтобы защитить данные свидетелей обвинения. Срок следствия по делу установлен до 5 октября. Ранее СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Фигурантами дела стали Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов. Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили, что Умнов помещен в московский изолятор временного содержания. Позднее сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и задержали трех генералов за растрачивание бюджетных денег в своих целях. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, а также помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова. Подозреваемые обвиняются в злоупотреблении полномочиями. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит решение судьи РИА «Новости». Сообщается, что заседание по делу генералов прошло в закрытом режиме, чтобы защитить данные свидетелей обвинения. Срок следствия по делу установлен до 5 октября. Ранее СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Фигурантами дела стали Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов. Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили, что Умнов помещен в московский изолятор временного содержания. Позднее сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и задержали трех генералов за растрачивание бюджетных денег в своих целях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям