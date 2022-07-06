«Ъ»: помощник главы МВД стал фигурантом уголовного дела

У трех генералов МВД прошли обыски, сообщают в СМИ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о злоупотреблениях, его фигурантами стали три генерала, в том числе, помощник главы МВД Сергей Умнов. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

«Внимание [следственно-оперативных групп] помимо прочего привлекли кабинеты и места жительства помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, ранее (с марта 2012 года по февраль 2019 года) руководившего главком министерства по Северной столице; начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова; бывшего главного тыловика того же главка генерал-майора в отставке Ивана Абакумова, а также нескольких полицейских в звании полковника», — сообщает « Коммерсант ». Из материалов дела следует, что три фигуранта могли быть причастны к злоупотреблениям, уточнили авторы.

Авторы уточнили, что по месту работы и жительства генералов МВД прошли обыски в Ленинградской области, Москве и Крыму. «По результатам обысков генералов Умнова и Семенова отправили на допрос к следователям ГСУ СКР, а Ивана Абакумова, проживавшего в последнее время в Крыму, еще предстоит довезти для следственных действий в столицу», — отметили в статье.