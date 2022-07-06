Times: Джонсон отказался уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил кабинету министров, что он не уйдет в отставку. Об этом пишет газета Times.
«Борис Джонсон заявил министрам кабинета министров, что он не уйдет в отставку, поскольку считает, что это приведет к месяцам хаоса и нестабильности», — говорится в материале. Как утверждает издание, Джонсон «абсолютно полон решимости» остаться.
6 июля менее чем за сутки 30 членов правительства Великобритании покинули свои посты. Агентство Reuters писало, что Джонсону грозит отставка после ухода двух министров из правительства. К этому его призывали и покинувшие посты министры. Сам политик заявлял, что может подать в отставку только когда поймет, что больше не может продолжать исполнять свои обязанности.
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