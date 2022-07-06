06 июля 2022

Times: Джонсон отказался уходить в отставку

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Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Премьер Британии не намерен уходить в отставку Фото:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил кабинету министров, что он не уйдет в отставку. Об этом пишет газета Times.

«Борис Джонсон заявил министрам кабинета министров, что он не уйдет в отставку, поскольку считает, что это приведет к месяцам хаоса и нестабильности», — говорится в материале. Как утверждает издание, Джонсон «абсолютно полон решимости» остаться.

6 июля менее чем за сутки 30 членов правительства Великобритании покинули свои посты. Агентство Reuters писало, что Джонсону грозит отставка после ухода двух министров из правительства. К этому его призывали и покинувшие посты министры. Сам политик заявлял, что может подать в отставку только когда поймет, что больше не может продолжать исполнять свои обязанности.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил кабинету министров, что он не уйдет в отставку. Об этом пишет газета Times. «Борис Джонсон заявил министрам кабинета министров, что он не уйдет в отставку, поскольку считает, что это приведет к месяцам хаоса и нестабильности», — говорится в материале. Как утверждает издание, Джонсон «абсолютно полон решимости» остаться. 6 июля менее чем за сутки 30 членов правительства Великобритании покинули свои посты. Агентство Reuters писало, что Джонсону грозит отставка после ухода двух министров из правительства. К этому его призывали и покинувшие посты министры. Сам политик заявлял, что может подать в отставку только когда поймет, что больше не может продолжать исполнять свои обязанности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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