Times: Джонсон отказался уходить в отставку

07 июля 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

Премьер Британии не намерен уходить в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил кабинету министров, что он не уйдет в отставку. Об этом пишет газета Times. «Борис Джонсон заявил министрам кабинета министров, что он не уйдет в отставку, поскольку считает, что это приведет к месяцам хаоса и нестабильности», — говорится в материале. Как утверждает издание, Джонсон «абсолютно полон решимости» остаться. 6 июля менее чем за сутки 30 членов правительства Великобритании покинули свои посты. Агентство Reuters писало, что Джонсону грозит отставка после ухода двух министров из правительства. К этому его призывали и покинувшие посты министры. Сам политик заявлял, что может подать в отставку только когда поймет, что больше не может продолжать исполнять свои обязанности. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил кабинету министров, что он не уйдет в отставку. Об этом пишет газета Times. «Борис Джонсон заявил министрам кабинета министров, что он не уйдет в отставку, поскольку считает, что это приведет к месяцам хаоса и нестабильности», — говорится в материале. Как утверждает издание, Джонсон «абсолютно полон решимости» остаться. 6 июля менее чем за сутки 30 членов правительства Великобритании покинули свои посты. Агентство Reuters писало, что Джонсону грозит отставка после ухода двух министров из правительства. К этому его призывали и покинувшие посты министры. Сам политик заявлял, что может подать в отставку только когда поймет, что больше не может продолжать исполнять свои обязанности.