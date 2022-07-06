В центре Челябинска построят жилой квартал с подземной парковкой

Строительство планируется завершить за семь лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска утвердила параметры нового жилого квартала с подземной парковкой, который возведут вблизи театра «Манекен». Застройка появится в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова в соответствии с проектом комплексного развития территории, сообщается на сайте мэрии.

«Принять предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также основные виды разрешенного использования, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Определить перечень земельных участков и объектов, расположенных в границах территории, в том числе подлежащих сносу или реконструкции», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте горадминистрации.

В соответствии с документацией, под снос пойдут два ветхо-аварийных дома, расположенных на улицах Пушкина, 69, и Свободы, 82А. Также под застройку снесут нежилое здание на улице Свободы, 80А, гаражи и сооружения газораспределительной службы. На земельном участке площадью 11,8 тыс. квадратных метров застройщику разрешено построить 15 тыс. квадратных метров жилья. Здания не должны быть выше восьми этажей. Согласно плану, в микрорайоне появится подземная парковка площадью 2 тысячи 920 квадратных метров на 105 машино-мест.

В соответствии с проектом о комплексном-развитии территории, застройщик обязан возвести все социально-значимые объекты, а также провести работы по благоустройству и озеленению микрорайона. Завершить строительство необходимо за семь лет.

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