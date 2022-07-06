США лишатся основного союзника на востоке из-за решения Байдена 07 июля 2022 в 04:54 Размер текста - 17 + Байден лишит Афганистан статуса основного союзника вне НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Американский лидер Джо Байден намерен лишить Афганистан статуса основанного союзника США вне НАТО. Об своем решении глава государства проинформировал лидеров обеих палат Конгресса. «Настоящим я уведомляю вас о своем намерении отозвать статус Афганистана в качестве одного из крупнейших союзников США вне НАТО», — говорится в обращении президента. заявление опубликовано на сайте Белого дома. США признали Афганистан одним из своих крупнейших союзников вне НАТО в июле 2012 года. В августе 2021 года Соединенные Штаты покинули Афганистан после 20 лет войны. После вывода американских войск талибы (террористическое движение «Талибан» запрещено на территории РФ). начали широкое наступление и вскоре захватили почти всю страну, включая столицу. Боевикам досталось много американского оружия, включая самолеты и боевые вертолеты. Президент РФ Владимир путин заявлял, что основные финансовые обязательства по восстановлению страны должны взять на себя США и их союзники по коалиции. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Американский лидер Джо Байден намерен лишить Афганистан статуса основанного союзника США вне НАТО. Об своем решении глава государства проинформировал лидеров обеих палат Конгресса. «Настоящим я уведомляю вас о своем намерении отозвать статус Афганистана в качестве одного из крупнейших союзников США вне НАТО», — говорится в обращении президента. заявление опубликовано на сайте Белого дома. США признали Афганистан одним из своих крупнейших союзников вне НАТО в июле 2012 года. В августе 2021 года Соединенные Штаты покинули Афганистан после 20 лет войны. После вывода американских войск талибы (террористическое движение «Талибан» запрещено на территории РФ). начали широкое наступление и вскоре захватили почти всю страну, включая столицу. Боевикам досталось много американского оружия, включая самолеты и боевые вертолеты. Президент РФ Владимир путин заявлял, что основные финансовые обязательства по восстановлению страны должны взять на себя США и их союзники по коалиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям