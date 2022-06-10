Путин потребовал, чтобы США восстановили Афганистан

10 июня 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Двадцатилетние присутствие США привело Афганистан к критической ситуации, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основные финансовые обязательства по восстановлению Афганистана должны взять на себя США и их союзники по коалиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Годом ранее МИД РФ сообщал, что Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по восстановлению Афганистана. «Обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя Соединенные Штаты Америки и их союзники, чье двадцатилетние присутствие и привело эту страну к критической черте», — считает Владимир Путин. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия 24». В августе 2021 года спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявлял, что Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по реабилитации Афганистана. Он также уточнил, что Москва будет налаживать контакты с движением «Талибан» (признается ООН террористической организацией). Также оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана собиралась Индия. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате «Талибан» развернул активное наступление и 15 августа захватил Кабул. Население Афганистана массово пыталось покинуть страну. Россия заявляла, что поддерживает контакты с новой властью. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Основные финансовые обязательства по восстановлению Афганистана должны взять на себя США и их союзники по коалиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Годом ранее МИД РФ сообщал, что Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по восстановлению Афганистана. «Обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя Соединенные Штаты Америки и их союзники, чье двадцатилетние присутствие и привело эту страну к критической черте», — считает Владимир Путин. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия 24». В августе 2021 года спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявлял, что Россия будет участвовать в социально-экономических проектах по реабилитации Афганистана. Он также уточнил, что Москва будет налаживать контакты с движением «Талибан» (признается ООН террористической организацией). Также оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана собиралась Индия. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате «Талибан» развернул активное наступление и 15 августа захватил Кабул. Население Афганистана массово пыталось покинуть страну. Россия заявляла, что поддерживает контакты с новой властью.