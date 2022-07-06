Кадыров собрался дойти до Киева и «добить» сбежавших террористов

07 июля 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Кадыров намерен «добить остатки» сбежавших чеченских террористов на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новыми целями чеченских силовиков станут бежавшие из региона и присоединившиеся к ВСУ террористы. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали. Сегодня они всплыли, как нечистоты, на Украине», — написал Кадыров. Глава региона выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин в скором времени отдаст приказ чеченским силовикам «дойти до Киева» и «добить» остатки экстремистов. Он отметил, что бежавших из Чечни террористов преследуют за преступления против человечности — похищения людей, убийства мирных жителей и терроризм на всей территории России. «Мы неслучайно много раз объявляли крупное вознаграждение за информацию о месте их расположения. Это были не пустые слова», — добавил Кадыров. Ранее Кадыров пообещал награду в миллион долларов тому, кто укажет точные координаты батальонов экстремистов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура. Эти боевики сбежали из Чечни для помощи Киеву на фоне российской спецоперации на Украине. Глава Чечни заявлял, что экстремисты должны на коленях просить прощения у своего народа и всех мусульман, «или головы на отсек». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новыми целями чеченских силовиков станут бежавшие из региона и присоединившиеся к ВСУ террористы. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали. Сегодня они всплыли, как нечистоты, на Украине», — написал Кадыров. Глава региона выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин в скором времени отдаст приказ чеченским силовикам «дойти до Киева» и «добить» остатки экстремистов. Он отметил, что бежавших из Чечни террористов преследуют за преступления против человечности — похищения людей, убийства мирных жителей и терроризм на всей территории России. «Мы неслучайно много раз объявляли крупное вознаграждение за информацию о месте их расположения. Это были не пустые слова», — добавил Кадыров. Ранее Кадыров пообещал награду в миллион долларов тому, кто укажет точные координаты батальонов экстремистов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура. Эти боевики сбежали из Чечни для помощи Киеву на фоне российской спецоперации на Украине. Глава Чечни заявлял, что экстремисты должны на коленях просить прощения у своего народа и всех мусульман, «или головы на отсек».