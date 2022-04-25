Кадыров пообещал миллион долларов за экстремистов на Украине. «Мы должны их уничтожить»

26 апреля 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

Кадыров пообещал 1 млн долларов за данные о боевиках из Чечни на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в миллион долларов тому, кто укажет точные координаты батальонов экстремистов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура. Ранее эти боевики сбежали из Чечни для помощи Украине на фоне российской спецоперации. «Я объявляю миллион долларов тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон <…> Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить», — сказал Кадыров в аудиосообщении, опубликованном в его telegram-канале. Он добавил, что экстремисты должны на коленях просить прощения у своего народа и всех мусульман. «Или головы на отсек», — заключил глава Чечни. Ранее Кадыров писал об успехах чеченского спецназа в борьбе с радикалами ВСУ. По его словам, молниеносная реакция чеченских бойцов позволяет незамедлительно уничтожать украинских националистов, а встречи с боевиками становятся настоящим праздником для чеченских силовых подразделений. 25 апреля глава Чечни заявил, что российские военнослужащие полностью освободили город Рубежное в Луганской народной республике от националистов. По словам главы Чечни, сейчас солдаты РФ и народная милиция ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения Рубежного. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявлял, что, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в миллион долларов тому, кто укажет точные координаты батальонов экстремистов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура. Ранее эти боевики сбежали из Чечни для помощи Украине на фоне российской спецоперации. «Я объявляю миллион долларов тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон <…> Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить», — сказал Кадыров в аудиосообщении, опубликованном в его telegram-канале. Он добавил, что экстремисты должны на коленях просить прощения у своего народа и всех мусульман. «Или головы на отсек», — заключил глава Чечни. Ранее Кадыров писал об успехах чеченского спецназа в борьбе с радикалами ВСУ. По его словам, молниеносная реакция чеченских бойцов позволяет незамедлительно уничтожать украинских националистов, а встречи с боевиками становятся настоящим праздником для чеченских силовых подразделений. 25 апреля глава Чечни заявил, что российские военнослужащие полностью освободили город Рубежное в Луганской народной республике от националистов. По словам главы Чечни, сейчас солдаты РФ и народная милиция ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения Рубежного. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявлял, что, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.