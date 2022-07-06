The Guardian: Джонсон взял Великобританию в заложники

07 июля 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон был замешан в нескольких скандалах Фото: Официальный сайт президента Украины Из-за многочисленных скандалов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вскоре может быть уволен с помощью партийного комитета. Такую информацию приводит издание The Guardian, напечатавшее статью «Премьер-министр, взявший в заложники свою партию и свою страну». «Если он попытается продержаться на следующей неделе, партийный комитет соберется, изменит свои правила и выразит ему недоверие. Джонсон оставил свою страну в ужаснейшем беспорядке», — отмечается в заметке. Джонсон был замешан в нескольких скандалах. Самым известным из них стала вечеринка, которую премьер-министр устроил во время локдауна, в то время как в Великобритании были введены жесточайшие коронавирусные ограничения. Еще одной неприятностью для политической карьеры Джонсона стали обвинения, выдвинутые против его бывшего заместителя Кристофера Пинчера. Ранее пять британских министров одновременно покинули правительство и призвали премьер-министра Великобритании уйти в отставку «ради блага партии». Однако Джонсон заявил, что никуда уходить не собирается, передает «Национальная служба новостей». По его словам, в противном случае это приведет к нестабильности в стране, дополняет MK.RU . После этого заявления об отставке подали несколько десятков членов правительства Британии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Из-за многочисленных скандалов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вскоре может быть уволен с помощью партийного комитета. Такую информацию приводит издание The Guardian, напечатавшее статью «Премьер-министр, взявший в заложники свою партию и свою страну». «Если он попытается продержаться на следующей неделе, партийный комитет соберется, изменит свои правила и выразит ему недоверие. Джонсон оставил свою страну в ужаснейшем беспорядке», — отмечается в заметке. Джонсон был замешан в нескольких скандалах. Самым известным из них стала вечеринка, которую премьер-министр устроил во время локдауна, в то время как в Великобритании были введены жесточайшие коронавирусные ограничения. Еще одной неприятностью для политической карьеры Джонсона стали обвинения, выдвинутые против его бывшего заместителя Кристофера Пинчера. Ранее пять британских министров одновременно покинули правительство и призвали премьер-министра Великобритании уйти в отставку «ради блага партии». Однако Джонсон заявил, что никуда уходить не собирается, передает «Национальная служба новостей». По его словам, в противном случае это приведет к нестабильности в стране, дополняет MK.RU. После этого заявления об отставке подали несколько десятков членов правительства Британии.