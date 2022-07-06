Предвыборный тур Куйвашева начался с приезда соратника Ельцина. Они отправились в уральскую глубинку

07 июля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина свозили в Верхние Серги Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который в сентябре будет участвовать в выборах, открыл цикл своих поездок по региону. Первый визит — в поселок Верхние Серги — совпал с приездом на Урал бывшего премьер-министра РФ (1999), главы набсовета Фонда содействия развитию ЖКХ Сергея Степашина. Сопровождая его, Куйвашев не только пообщался с народом, но и вмешался в острый спор, передает корреспондент URA.RU. Степашин прибыл в Свердловскую область вечером 6 июля. Первым в его графике значилось неожиданное мероприятие: открытие очистных сооружений в Верхних Сергах — поселке на 5 тысяч жителей в 100 км от Екатеринбурга. Компанию Степашину составили полпред президента в УрФО Владимир Якушев, депутат Госдумы Павел Крашенинников, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий и сам Куйвашев. «Искренне хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к реализации этого проекта, — начал губернатор торжественную речь в присутствии местных жителей. — Сергей Вадимович Степашин очень внимательно и чутко относится к таким, казалось бы, в масштабах страны не очень большим проектам. Но для нас, для жителей Урала, жителей маленьких населенных пунктов, это очень серьезное, важное и нужное дело». Побывав на экскурсии в новом здании, VIP-делегация вернулась на улицу, где ждали несколько десятков верхнесергинцев. С ними, отлучившись от коллег, решил пообщаться Куйвашев. Губернатор тепло приветствовал школьников-волонтеров из «Тимуровского движения» («Хотел вас поблагодарить за важную и нужную работу, которую вы делаете»), выслушал ветеранов труда («Я обязательно к вам еще приеду, думаю, в августе») и поговорил с местными священниками. Уже собираясь уезжать, Куйвашев подошел к работникам местного МУПа, которые издалека, со скамейки, наблюдали за церемонией. Отвечать, какие у них есть проблемы, мужчины сначала заробели, но губернатор настоял: «Как есть говорите». Выяснилось, что сотрудники недовольны маленьким окладом. Куйвашев подозвал гендиректора областного «Водоканала» Андрея Пипко, и спустя пару минут стороны на чем-то сошлись. «Будем поднимать», — позднее пересказывали итог беседы довольные рабочие. «Мы вам из Москвы солнце наконец-то привезли. Вы, пожалуйста, не смущайтесь, что столько народу поприезжало. Вы, наверное, такую делегацию-то и не встречали здесь еще», — развеселил верхнесергинцев Сергей Степашин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Евгений Куйвашев выразил уверенность, что все поставленные перед властью задачи будут «день за днем» исполняться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Действительно знаковое событие. Сегодня проблема с очистными сооружениями в целом по стране очень серьезная», — признал Владимир Якушев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Евгению Куйвашеву доверили «запустить» работу очистных сооружений — сделать символическое нажатие большой кнопки на мониторе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Я обязательно потом у главы [поселка Владимира Струнина] спрошу, как обстоят дела у вас [с учебой]. И по итогам года лучших обязательно наградим», — мотивировал Куйвашев местных тимуровцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Вы же в курсе, что Серга впадает в Каспийское море? Поэтому там будет чистая вода, чистая рыба», — беседовали с губернатором местные ветераны труда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Местный пенсионер Владимир Шипулин, которого часто принимают за родственника депутата-биатлониста Антона Шипулина, попросил губернатора не бросать легендарный завод «Уралбурмаш». Куйвашев дал понять, что услышал просьбу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Представители духовенства о чем-то долго беседовали с Якушевым и Куйвашевым и даже преподнесли губернатору некий небольшой подарок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который в сентябре будет участвовать в выборах, открыл цикл своих поездок по региону. Первый визит — в поселок Верхние Серги — совпал с приездом на Урал бывшего премьер-министра РФ (1999), главы набсовета Фонда содействия развитию ЖКХ Сергея Степашина. Сопровождая его, Куйвашев не только пообщался с народом, но и вмешался в острый спор, передает корреспондент URA.RU. Степашин прибыл в Свердловскую область вечером 6 июля. Первым в его графике значилось неожиданное мероприятие: открытие очистных сооружений в Верхних Сергах — поселке на 5 тысяч жителей в 100 км от Екатеринбурга. Компанию Степашину составили полпред президента в УрФО Владимир Якушев, депутат Госдумы Павел Крашенинников, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий и сам Куйвашев. «Искренне хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к реализации этого проекта, — начал губернатор торжественную речь в присутствии местных жителей. — Сергей Вадимович Степашин очень внимательно и чутко относится к таким, казалось бы, в масштабах страны не очень большим проектам. Но для нас, для жителей Урала, жителей маленьких населенных пунктов, это очень серьезное, важное и нужное дело». Побывав на экскурсии в новом здании, VIP-делегация вернулась на улицу, где ждали несколько десятков верхнесергинцев. С ними, отлучившись от коллег, решил пообщаться Куйвашев. Губернатор тепло приветствовал школьников-волонтеров из «Тимуровского движения» («Хотел вас поблагодарить за важную и нужную работу, которую вы делаете»), выслушал ветеранов труда («Я обязательно к вам еще приеду, думаю, в августе») и поговорил с местными священниками. Уже собираясь уезжать, Куйвашев подошел к работникам местного МУПа, которые издалека, со скамейки, наблюдали за церемонией. Отвечать, какие у них есть проблемы, мужчины сначала заробели, но губернатор настоял: «Как есть говорите». Выяснилось, что сотрудники недовольны маленьким окладом. Куйвашев подозвал гендиректора областного «Водоканала» Андрея Пипко, и спустя пару минут стороны на чем-то сошлись. «Будем поднимать», — позднее пересказывали итог беседы довольные рабочие.