Хирург Авакян назвал опасные болезни, на которые укажут судороги

Судороги могут участиться в летнюю жару Фото: Анна Майорова © URA.RU

Судороги ног по ночам могут говорить о развитии варикоза, плоскостопии, болезней почек, эндокринной системы и об обезвоживании организма. Об этом URA.RU рассказал хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян.

«Регулярные спазмы часто являются симптомом довольно многих заболеваний, поэтому они должны настораживать. Судороги беспокоят при развивающейся варикозной болезни. Если проблемы с венозной системой привели к застою крови, мышцы начинают пытаться активировать ее движение за счет судорожных сокращений. Среди других признаков патологии — тяжесть, усталость и боль в ногах, отеки к концу дня. Регулярно беспокоящие спазмы нередко сигнализируют об эндокринных расстройствах, о заболеваниях почек. Судороги могут быть следствием постоянного стресса, приема некоторых лекарственных средств», — сказал Армен Авакян.

Следующей причиной судорог врач назвал плоскостопие. «Это заболевание, при котором своды стоп со временем уплощаются. Из-за этого ступни недостаточно эффективно смягчают удары о поверхность, получаемую при ходьбе. Так как нагрузка распределяется неправильно, страдают мышцы ног. Их переутомление провоцирует судороги, беспокоящие в ночное время», — объяснил хирург.

Он предупредил, что спазмы могут появиться из-за обезвоживания организма. «Обильное потоотделение приводит к потере микроэлементов, необходимых для правильного функционирования мышц. Чтобы нормализовать обменные процессы в организме, нужно ежедневно пить два-три литра обычной воды. Особенно этот совет актуален в жаркую погоду и во время спортивных тренировок», — отметил флеболог.

Авакян призвал не переживать, если такие судороги происходят редко. «Спазм может быть спровоцирован непривычной физической нагрузкой, с которой организм столкнулся днем. Бывает, что судорога возникает, когда человек сильно вытянул стопу во время сна и перенапряг икроножную мышцу. Стоит подчеркнуть, что речь идет именно о единичных случаях», — заключил собеседник агентства.

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