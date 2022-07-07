Глава Чечни Рамзан Кадыров снял вторую часть пародийного видео, где якобы президент Украины Владимир Зеленский подписывает документ о капитуляции своей страны. Видеоролик Кадыров опубликовал на своем telegram-канале.
«После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол и стать полезным обществу», — пишет Кадыров.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео о капитуляции ВСУ. Сам видеоролик был снят российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым, родом из Екатеринбурга).
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Глава Чечни Рамзан Кадыров снял вторую часть пародийного видео, где якобы президент Украины Владимир Зеленский подписывает документ о капитуляции своей страны. Видеоролик Кадыров опубликовал на своем telegram-канале. «После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол и стать полезным обществу», — пишет Кадыров. Ранее URA.RU сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео о капитуляции ВСУ. Сам видеоролик был снят российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым, родом из Екатеринбурга).