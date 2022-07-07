Кадыров снял новую версию сериала о Зеленском. Видео

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Международный инвестиционный форум
Это уже второй ролик главы Чечни с пародией на президента Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров снял вторую часть пародийного видео, где якобы президент Украины Владимир Зеленский подписывает документ о капитуляции своей страны. Видеоролик Кадыров опубликовал на своем telegram-канале.

«После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол и стать полезным обществу», — пишет Кадыров.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео о капитуляции ВСУ. Сам видеоролик был снят российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым, родом из Екатеринбурга).

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Глава Чечни Рамзан Кадыров снял вторую часть пародийного видео, где якобы президент Украины Владимир Зеленский подписывает документ о капитуляции своей страны. Видеоролик Кадыров опубликовал на своем telegram-канале. «После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол и стать полезным обществу», — пишет Кадыров. Ранее URA.RU сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео о капитуляции ВСУ. Сам видеоролик был снят российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым, родом из Екатеринбурга).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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