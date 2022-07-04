Кадыров выложили шуточное видео о капитуляции украинских войск

Рамзан Кадыров разместил видео пранкеров Вована и Лексуса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где якобы президент Украины Владимир Зеленский подписывает документ о капитуляции ВСУ под чутким руководством главы Чечни. Сам видеоролик был снят российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым родом из Екатеринбурга).

«В связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции. Процедура не обошлась без помощи известных всем пранкеров Вована и Лексуса», — отметил глава Чечни в своем telegram-канале.

Накануне после освобождения Лисичанска министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР от украинских боевиков, пишет «Царьград». В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над населенными пунктами, наиболее крупные из которых — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора. Президент Украины подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска.

Проведение вынужденной спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских нацформирований, денацификация и демилитаризация территории.

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