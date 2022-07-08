Призер «Лидеров России» построит флот на Дальнем Востоке

Победитель четвертого сезона «Лидеров России», главный инженер Хабаровского судостроительного завода Сергей Королев будет работать над выполнением государственного оборонного заказа. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.
«Как мне удалось добиться победы в конкурсе? Я был максимально вовлеченным и искренним, не старался показаться тем, кем не являюсь. Мне кажется, что честность — залог успеха, а каких-то секретов здесь точно нет», — рассказал Королев.
Лидер России сообщил, что после конкурса продолжит работать на Хабаровском судостроительном заводе, который является одним из крупнейших отечественных предприятий Дальнего Востока. Завод специализируется на строительстве кораблей военно-морского флота и судов разных классов гражданского назначения. «У нашей команды на предприятии много планов, в том числе по выполнению государственного оборонного заказа. Очень много работы и все мои мысли сейчас связаны с развитием завода», — добавил собеседник URA.RU.
Конкурс «Лидеры России» является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». В суперфинал вышли 300 человек из 56 регионов России, а также шести зарубежных стран — Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. 106 из них стали победителями.
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