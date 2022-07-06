Челябинские силовики разбираются в смерти ребенка в больнице

Прокуратура проверит соблюдение законов в сфере здравоохранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту смерти в больнице ребенка, упавшего с велосипеда в Сосновском районе. Кроме того, на контроль поставлен ход процессуальной проверки, которую ведет Следственный комитет, сообщила URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства в сфере здравоохранения в части организации оказания медицинской помощи. Кроме того, поставлен на контроль ход проверки, проводимой следственными органами СК», — рассказала Наталья Мамаева.

По данным источника URA.RU в медицинских кругах, обстоятельства трагедии вызывают много вопросов к организации медпомощи ребенку. После того как он вечером 6 июля упал с велосипеда, его привели в чувство, затем скорая помощь увезла его в детскую областную больницу. Мальчик находился в сознании и был помещен на ночь не в реанимацию, а в обычную палату. Утром 7 июля ему стало хуже и он скончался. Информацию об этом URA.RU подтвердила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

В ближайшее время Следственный комитет возбудит по факту смерти ребенка уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал случай вопиющим. Экстренная проверка минздрава проходит в районной и детской областной больнице.

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