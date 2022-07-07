Доктор Конев раскрыл, кто рискует умереть внезапной смертью

08 июля 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Если тромб оторвался, помочь человеку, как правило, не получится, сказал Юрий Конев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оторвавшийся тромб — это быстра и внезапная смерть. Риск такого исхода увеличивается в 10 раз у людей в пожилом возрасте. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Это состояние несовместимое с жизнью. Заранее что-то сказать нельзя. Тромбоз, как правило, печальный исход. Это внезапная смерть. Никакой предварительной симптоматики, и ничем помочь уже не сможете. Подвержены люди, у которых есть предрасположенность. Нужно смотреть на наследственность, то есть у родственников была внезапная смерть. Необходимо обращать внимание на наличие заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление, боли в сердце. С возрастом риск внезапной смерти удесятеряется», — рассказал Юрий Конев. По его словам, если есть предпосылки к тромбозу, необходимо соблюдать меры профилактики. «Надо следить за своим здоровьем и проходить диспансеризацию. Также возможно назначение антикоагулянтов после консультации с врачом. Эти препараты резко повысили выживаемость пациентов с коронавирусом», — объяснил кардиолог. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Оторвавшийся тромб — это быстра и внезапная смерть. Риск такого исхода увеличивается в 10 раз у людей в пожилом возрасте. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Это состояние несовместимое с жизнью. Заранее что-то сказать нельзя. Тромбоз, как правило, печальный исход. Это внезапная смерть. Никакой предварительной симптоматики, и ничем помочь уже не сможете. Подвержены люди, у которых есть предрасположенность. Нужно смотреть на наследственность, то есть у родственников была внезапная смерть. Необходимо обращать внимание на наличие заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление, боли в сердце. С возрастом риск внезапной смерти удесятеряется», — рассказал Юрий Конев. По его словам, если есть предпосылки к тромбозу, необходимо соблюдать меры профилактики. «Надо следить за своим здоровьем и проходить диспансеризацию. Также возможно назначение антикоагулянтов после консультации с врачом. Эти препараты резко повысили выживаемость пациентов с коронавирусом», — объяснил кардиолог.