Власти Салехарда перенесли сроки строительства жилья

Строительство общежитий должно было начаться в этом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Салехарда перенесли сроки строительства общежитий для учителей. Как сообщили URA.RU в администрации, строительство начнется в 2023—2024 годах, когда как изначально оно планировалось в 2022.

«Перенос сроков выполнения строительно-монтажных работ на 2023—2024 годы по объектам „Малосемейное общежитие по ул. Чкалова“ и „Малосемейное общежитие по ул. Северная“ связан с продлением сроков контрактов, заключенных в конце 2020 года на разработку проектно-сметной документации. Из-за введения коронавирусных ограничений и необходимости прохождения экологической экспертизы объектов Арктической зоны не удалось своевременно провести инженерные изыскания», — сообщили агентству в ведомстве.

На данный момент ведутся проектно-изыскательские работы. Власти планируют получить положительное заключение госэкспертизы в третьем квартале 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде построят два общежития для приезжих педагогов. Планировалось, что в 2023 году строительство уже закончится. Сейчас приезжим учителям представляют поддержку в виде 50% оплаты съемного жилья. Только предоставленная сумма не должна превышать 15 тысяч рублей.