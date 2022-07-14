Силовики устроили облаву в Цыганском поселке Екатеринбурга

Рейд в полиции называют плановым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбургская полиция с привлечением спецназа МВД и кинологов нагрянула с большой проверкой в Цыганский поселок Екатеринбурга. По предварительным данным, есть задержания.

«Проводится плановое профилактическое мероприятие. О его результатах сообщим позднее», — пообещали URA.RU в пресс-группе УМВД.

В предыдущий раз силовики приезжали на Юго-Запад Екатеринбурга вечером 12 июля. Это было связано с задержанием 13-летнего подростка, севшего за рулем Lada Priora и отказавшегося останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД.

Во время поимки нарушителя его стали защищать другие жители Цыганского поселка. Чтобы отбиться, инспекторы вызвали силовую поддержку Росгвардии и сотрудников ППС.