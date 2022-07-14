Силовики устроили облаву в Цыганском поселке Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети из ДНР. Курган , отряд полиции, полиция, летняя форма
Рейд в полиции называют плановым Фото:

Екатеринбургская полиция с привлечением спецназа МВД и кинологов нагрянула с большой проверкой в Цыганский поселок Екатеринбурга. По предварительным данным, есть задержания.

«Проводится плановое профилактическое мероприятие. О его результатах сообщим позднее», — пообещали URA.RU в пресс-группе УМВД.

В предыдущий раз силовики приезжали на Юго-Запад Екатеринбурга вечером 12 июля. Это было связано с задержанием 13-летнего подростка, севшего за рулем Lada Priora и отказавшегося останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД.

Во время поимки нарушителя его стали защищать другие жители Цыганского поселка. Чтобы отбиться, инспекторы вызвали силовую поддержку Росгвардии и сотрудников ППС.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Екатеринбургская полиция с привлечением спецназа МВД и кинологов нагрянула с большой проверкой в Цыганский поселок Екатеринбурга. По предварительным данным, есть задержания. «Проводится плановое профилактическое мероприятие. О его результатах сообщим позднее», — пообещали URA.RU в пресс-группе УМВД. В предыдущий раз силовики приезжали на Юго-Запад Екатеринбурга вечером 12 июля. Это было связано с задержанием 13-летнего подростка, севшего за рулем Lada Priora и отказавшегося останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД. Во время поимки нарушителя его стали защищать другие жители Цыганского поселка. Чтобы отбиться, инспекторы вызвали силовую поддержку Росгвардии и сотрудников ППС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...