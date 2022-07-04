В ДНР назвали число пострадавших при атаке нацистов на Донецк 05 июля 2022 в 00:09 Размер текста - 17 + Три человека погибли во время обстрелов Донецка (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате нападения вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Донецк пострадали 30 человек. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). «В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике погибли три человека, еще 27 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении штаба теробороны ДНР. Отмечается, что под обстрел попал рынок, находящийся при Донецком железнодорожном вокзале. Ранее сообщалось, что во время обстрела Донецка был ранен журналист канала «ТВ Центр» Андрей Алексеев. За полтора часа по Донецку было выпущено более 50 снарядов, передает телеканал 360. Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась в конце февраля. Как объяснил президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! В результате нападения вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Донецк пострадали 30 человек. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР). «В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике погибли три человека, еще 27 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении штаба теробороны ДНР. Отмечается, что под обстрел попал рынок, находящийся при Донецком железнодорожном вокзале. Ранее сообщалось, что во время обстрела Донецка был ранен журналист канала «ТВ Центр» Андрей Алексеев. За полтора часа по Донецку было выпущено более 50 снарядов, передает телеканал 360. Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась в конце февраля. Как объяснил президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям