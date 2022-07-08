В полиции рассказали о состоянии Абэ после покушения

08 июля 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Состояние раненого экс-премьера Японии критическое Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-премьер Японии Синдзо Абэ после покушения еще находился в сознании, но его состояние стало критическим во время транспортировки. Об этом сообщили представители японской полиции. «Синдзо Абэ сразу после покушения был в сознании. Но во время транспортировки его состояние стало критическим», — приводит telegram-канал RT информацию, полученную в силовом ведомстве. На данный момент экс-премьер Японии находится в больнице университета Нара. Подозреваемый стрелок задержан. Ранее сообщалось, что политика Синдзо Абэ ранил неизвестный. Покушение произошло во время его выступления в ходе предвыборной кампании. Синдзо Абэ поддерживал дружеские отношения с РФ и президентом Владимиром Путиным. Бывший премьер Японии покинул свою должность в 2020 году. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ после покушения еще находился в сознании, но его состояние стало критическим во время транспортировки. Об этом сообщили представители японской полиции. «Синдзо Абэ сразу после покушения был в сознании. Но во время транспортировки его состояние стало критическим», — приводит telegram-канал RT информацию, полученную в силовом ведомстве. На данный момент экс-премьер Японии находится в больнице университета Нара. Подозреваемый стрелок задержан. Ранее сообщалось, что политика Синдзо Абэ ранил неизвестный. Покушение произошло во время его выступления в ходе предвыборной кампании. Синдзо Абэ поддерживал дружеские отношения с РФ и президентом Владимиром Путиным. Бывший премьер Японии покинул свою должность в 2020 году.