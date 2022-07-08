В полиции рассказали о состоянии Абэ после покушения

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Состояние раненого экс-премьера Японии критическое Фото:
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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ после покушения еще находился в сознании, но его состояние стало критическим во время транспортировки. Об этом сообщили представители японской полиции.

«Синдзо Абэ сразу после покушения был в сознании. Но во время транспортировки его состояние стало критическим», — приводит telegram-канал RT информацию, полученную в силовом ведомстве.

На данный момент экс-премьер Японии находится в больнице университета Нара. Подозреваемый стрелок задержан.

Ранее сообщалось, что политика Синдзо Абэ ранил неизвестный. Покушение произошло во время его выступления в ходе предвыборной кампании. Синдзо Абэ поддерживал дружеские отношения с РФ и президентом Владимиром Путиным. Бывший премьер Японии покинул свою должность в 2020 году.

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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ после покушения еще находился в сознании, но его состояние стало критическим во время транспортировки. Об этом сообщили представители японской полиции. «Синдзо Абэ сразу после покушения был в сознании. Но во время транспортировки его состояние стало критическим», — приводит telegram-канал RT информацию, полученную в силовом ведомстве. На данный момент экс-премьер Японии находится в больнице университета Нара. Подозреваемый стрелок задержан. Ранее сообщалось, что политика Синдзо Абэ ранил неизвестный. Покушение произошло во время его выступления в ходе предвыборной кампании. Синдзо Абэ поддерживал дружеские отношения с РФ и президентом Владимиром Путиным. Бывший премьер Японии покинул свою должность в 2020 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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