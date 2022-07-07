Курганские депутаты гордумы сравнили, что вкуснее — американская или российская газировка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты курганской городской думы Анастасия Денисенко и Наталья Семина провели эксперимент, чтобы узнать, какой газированный напиток лучше — зарубежный или отечественный. Соответствующий видеоролик депутаты выложили на своих страницах в соцсети «ВКонтакте».

«Мы купили пять напитков: классическую Coca-Cola, „Байкал“ и „КОЛА“ от Черноголовки, хлебный квас от „Зауральских напитков“, а также обычную Pepsi. Напитки были разлиты по пластиковым стаканам, каждому присвоен номер, чтобы провести „слепые“ пробы. Я разницы между российской колой и американской не почувствовала вообще», — говорит Денисенко в видео.

По мнению Семиной, отечественный «Байкал» на вкус оказался качественней и лучше зарубежной продукции. «А про квас и говорить нечего, он наш, родной». Также депутаты обратили внимание на стоимость напитков. Исходя из данных представленного в ролике чека, цена 1,5 л «Кола» составляет 69,99 рубля, 0,5 л Coca-Cola — 49,89 рубля, 0,5 л Pepsi — 59,99 рубля. По словам создателей видео, покупка отечественной продукции оказывается более выгодной.

В комментариях под постом депутат Тюменской гордумы VII созыва Евгений Бакро спросил разрешения у Денисенко провести в Тюмени похожий эксперимент с местной продукцией. Курганская депутат поддержала задумку тюменца.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Кургана восторженно приняли сообщение компании Coca-Cola Hellenic (дистрибьютора в России) о завершении производства и продажи напитков в стране. Своим мнением курганцы делились в соцсетях.

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