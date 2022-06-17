Курганцы в соцсетях обрадовались заявлению компании Coca-Cola

В стране распродают остатки запасов Coca-Cola Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Кургана восторженно отреагировали на сообщение компании Coca-Cola Hellenic (дистрибьютора в России) об окончании производства и продажи напитка в стране. Своим мнением курганцы поделились в социальных сетях.

«Спасибо большое за здоровье россиян!». «Квас и березовка — отличный заменитель», — прокомментировали пользователи соцсети ВКонтакте сообщение в группе «Инцидент Курган».

О том, что Coca-Cola прекратит производить и продавать напитки и другие продукты в России на этой неделе сообщил Reuters. По информации издания, компания и ее клиенты сейчас «находятся в процессе истощения складских запасов». Когда они закончатся, дистрибьютор «больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России».

Напомним, о приостановке деятельности на территории РФ Coca-Cola заявила 8 марта. В опубликованном на сайте компании заявлении говорилось, что решение об уходе с рынка связано с боевыми действиями на Украине. Помимо Coca-Cola дистрибьютор производит еще ряд напитков, среди которых Fanta, Sprite, соки «Добрый» и «Моя семья», Schweppes и Bonaqua. Ранее URA.RU также сообщало, что Ямальский завод «Арктическая вода» начнет выпускать отечественную «Кока-Колу».