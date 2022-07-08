Лавров уличил Запад в обмане из-за мирового кризиса

Зерно на Украине составляет 1% от объема мирового производства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Заблокированное на Украине зерно не может быть причиной продовольственного кризиса в Европе, так как оно составляет меньше 1% от объема мирового производства. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по итогам заседания стран G20 в Индонезии.

«На реальную продовольственную безопасность оно не влияет», — сказал Лавров. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия 24».

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна, однако для этих целей Киев должен разминировать акваторию Черного моря. О разминировании портов Украиной говорил также президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, подобные меры со стороны Киева необходимы для прохода заблокированных судов.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является, в том числе, прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!