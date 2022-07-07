Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов приехали в Луганск. Как рассказал Иванов, депутаты обсудили несколько важных вопросов и поздравили главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с освобождением территории от нацистов.
«На связи из Луганской народной республики. Уже свободной. Вместе с боевыми братьями организовали первый визит к главе республики Леониду Пасечнику. Поздравили с полным освобождением территории республики от киевского нацистского режима. Обсудили планы и пути налаживания мирной жизни. Восстановление инфраструктуры», — написал Иванов в своем telegram-канале.
По словам свердловского депутата, несмотря на обстрелы городов террористами ВСУ, у политиков рабочее настроение. «Многие города еще находятся под обстрелами террористов ВСУ. Скоро будет иначе. Ведь Россия своих не бросает. Следующий пункт поездки — Лисичанск», — подытожил он.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства заявил, что это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.
telegram-канал Максим Иванов
telegram-канал Максим Иванов
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Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов приехали в Луганск. Как рассказал Иванов, депутаты обсудили несколько важных вопросов и поздравили главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с освобождением территории от нацистов. «На связи из Луганской народной республики. Уже свободной. Вместе с боевыми братьями организовали первый визит к главе республики Леониду Пасечнику. Поздравили с полным освобождением территории республики от киевского нацистского режима. Обсудили планы и пути налаживания мирной жизни. Восстановление инфраструктуры», — написал Иванов в своем telegram-канале. По словам свердловского депутата, несмотря на обстрелы городов террористами ВСУ, у политиков рабочее настроение. «Многие города еще находятся под обстрелами террористов ВСУ. Скоро будет иначе. Ведь Россия своих не бросает. Следующий пункт поездки — Лисичанск», — подытожил он. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства заявил, что это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.