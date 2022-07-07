07 июля 2022

Nordwind Airlines запускает в Перми рейсы в три российских города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты в Большом Савино. Пермь, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд
Самолеты будут летать в Челябинск, Владикавказ и Нижний Новгород Фото:

Авиакомпания Nordwind Airlines запустила три новых субсидированных прямых рейса из Перми до Челябинска, Владикавказа и Нижнего Новгорода. Стоимость билетов составляет от 1,9 до 5,5 тысячи рублей.

«В Большом Савино прямые рейсы в Челябинск запускаются с 30 июля, по субботам и понедельникам. В Нижний Новгород и столицу Северной Осетии Владикавказ самолеты будут летать, начиная с 31 июля, по средам и воскресеньям», — указано на сайте авиакомпании.

Ранее URA.RU также сообщало об открытии новых прямых перелетов от авиакомпании «Икар». Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Перми до Волгограда, Калининграда и Астрахани.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Авиакомпания Nordwind Airlines запустила три новых субсидированных прямых рейса из Перми до Челябинска, Владикавказа и Нижнего Новгорода. Стоимость билетов составляет от 1,9 до 5,5 тысячи рублей. «В Большом Савино прямые рейсы в Челябинск запускаются с 30 июля, по субботам и понедельникам. В Нижний Новгород и столицу Северной Осетии Владикавказ самолеты будут летать, начиная с 31 июля, по средам и воскресеньям», — указано на сайте авиакомпании. Ранее URA.RU также сообщало об открытии новых прямых перелетов от авиакомпании «Икар». Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Перми до Волгограда, Калининграда и Астрахани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...