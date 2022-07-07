Nordwind Airlines запускает в Перми рейсы в три российских города

08 июля 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Самолеты будут летать в Челябинск, Владикавказ и Нижний Новгород Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Авиакомпания Nordwind Airlines запустила три новых субсидированных прямых рейса из Перми до Челябинска, Владикавказа и Нижнего Новгорода. Стоимость билетов составляет от 1,9 до 5,5 тысячи рублей. «В Большом Савино прямые рейсы в Челябинск запускаются с 30 июля, по субботам и понедельникам. В Нижний Новгород и столицу Северной Осетии Владикавказ самолеты будут летать, начиная с 31 июля, по средам и воскресеньям», — указано на сайте авиакомпании. Ранее URA.RU также сообщало об открытии новых прямых перелетов от авиакомпании «Икар». Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Перми до Волгограда, Калининграда и Астрахани. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Авиакомпания Nordwind Airlines запустила три новых субсидированных прямых рейса из Перми до Челябинска, Владикавказа и Нижнего Новгорода. Стоимость билетов составляет от 1,9 до 5,5 тысячи рублей. «В Большом Савино прямые рейсы в Челябинск запускаются с 30 июля, по субботам и понедельникам. В Нижний Новгород и столицу Северной Осетии Владикавказ самолеты будут летать, начиная с 31 июля, по средам и воскресеньям», — указано на сайте авиакомпании. Ранее URA.RU также сообщало об открытии новых прямых перелетов от авиакомпании «Икар». Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Перми до Волгограда, Калининграда и Астрахани.