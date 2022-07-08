NASA: Россия использует космос для поддержки спецоперации

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Командир батальона Хулиган Луганск ЛНР Владимир Цвях , хулиган, цвях владимир
Причиной заявления NASA мог стать флаг ЛНР на МКС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

NASA утверждает, что Россия использует Международную космическую станцию в политических целях поддержки спецоперации на Украине. Об этом стало известно из заявления космического ведомства США, опубликованном в ряде американских СМИ.

«NASA решительно осуждает использование Россией Международной космической станции в политических целях, для поддержки специальной военной операции РФ на Украине. В американском космическом ведомстве полагают, что это «в корне противоречит основному назначению станции», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителей управления.

В самом заявлении не уточняется, по какой причине оно было распространено. Американские СМИ связывают это с тем, что в июле российские космонавты развернули флаги ДНР и ЛНР на МКС, таким образом отметив освобождение Луганской народной республики.

24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным была начата спецоперация на территории Украины. Ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида. В связи с этим Запад начал вводить многочисленные санкции против России.

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NASA утверждает, что Россия использует Международную космическую станцию в политических целях поддержки спецоперации на Украине. Об этом стало известно из заявления космического ведомства США, опубликованном в ряде американских СМИ. «NASA решительно осуждает использование Россией Международной космической станции в политических целях, для поддержки специальной военной операции РФ на Украине. В американском космическом ведомстве полагают, что это «в корне противоречит основному назначению станции», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителей управления. В самом заявлении не уточняется, по какой причине оно было распространено. Американские СМИ связывают это с тем, что в июле российские космонавты развернули флаги ДНР и ЛНР на МКС, таким образом отметив освобождение Луганской народной республики. 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным была начата спецоперация на территории Украины. Ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида. В связи с этим Запад начал вводить многочисленные санкции против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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