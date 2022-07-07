В ЯНАО скандальный строитель скрыл миллионы от налоговой

Михаил Бабийчук скрыл от налоговой 17 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Экс-гендиректор АО «ИСК ЯНАО» Михаил Бабийчук скрыл от налоговой 17 миллионов рублей. Как сообщается на сайте окружного СУ СКР, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

«Собранные доказательства в отношении экс-генерального директора АО „ИСК ЯНАО“ признаны судом достаточными. Следствием и судом установлено, что он в период с ноября 2016-го по декабрь 2018-го умышленно скрыл денежные средства организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в размере более 17 млн рублей», — говорится в сообщении.

По версии следствия, экс-глава строительной компании искусственно создал отсутствие средств на банковских счетах: он рассчитывался с контрагентами-кредиторами через подконтрольные счета третьих лиц, а на счета АО «ИСК ЯНАО» деньги не поступали. А расчеты с подрядчиками осуществлялись под видом перечисления на выплату заработной платы.

Преступление выявлено ОЭБиПК ОМВД России по Салехарду совместно с УФНС России по ЯНАО. В ходе предварительного следствия изъята и проанализирована финансово-хозяйственная документация, проведено несколько бухгалтерских и почерковедческих экспертиз.

По информации базы данных «Контур.Фокус», в период 2016 по декабрь 2018 АО «ИСК ЯНАО» возглавлял Михаил Бабийчук. На данный момент в отношении компании открыто конкурсное производство. Агентство обратилось за комментарием в АО «ИСК ЯНАО». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что участники союза «Строители ЯНАО» не смогли отстранить членов правления. Председатель Михаил Бабийчук и его команда смогла убедить судью отменить принятое членами союза решение об их отставке. До этого Бабийчук попытался уволить директора СРО Союз «Строители ЯНАО» Николая Передереева.

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