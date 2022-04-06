Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил третий штраф за дискредитацию российских войск. Об этом сообщили на заседании Октябрьского районного суда Екатеринбурга.
«Признать Ройзман виновным и подвергнуть административному штрафу в размере 50 тысяч рублей», — сообщила судья Жанна Стекольникова. Это уже третий штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Первые два Ройзман получил 29 марта, и оба — по статье 20.3.3 КоАП РФ.
Вооруженные Силы РФ начали спецоперацию 24 февраля с целью проведения денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после обострения восьмилетнего наступления войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация проводится так, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру Украины.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил третий штраф за дискредитацию российских войск. Об этом сообщили на заседании Октябрьского районного суда Екатеринбурга. «Признать Ройзман виновным и подвергнуть административному штрафу в размере 50 тысяч рублей», — сообщила судья Жанна Стекольникова. Это уже третий штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Первые два Ройзман получил 29 марта, и оба — по статье 20.3.3 КоАП РФ. Евгения Ройзмана вызвали в отдел полиции №7 Екатеринбурга 28 марта. На утро 29 марта на него были составлены два административных протокола, связанных с дискредитацией Ройзманом Вооруженных Сил РФ, далее начался судебный процесс. Вооруженные Силы РФ начали спецоперацию 24 февраля с целью проведения денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после обострения восьмилетнего наступления войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация проводится так, чтобы минимизировать ущерб для мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру Украины.